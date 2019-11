Immatricolazioni auto +6,7% a ottobre. CSP: adesso prevale l'ottimismo per futuro

Titta Ferraro 4 novembre 2019 - 18:20

MILANO (Finanza.com)

Secondo i dati diffusi oggi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il mese di ottobre ha totalizzato 156.851 immatricolazioni di autovetture nuove contro le 147.039 dello stesso mese del 2018, registrando +6,7%. Nel periodo gennaio-ottobre, i volumi di immatricolato sono stati pari a 1.624.922, ossia il -0,8% su base tendenziale. "Il segnale è indubbiamente positivo anche perché si inserisce in un quadro del mercato automobilistico che nel 2019 è stato finora caratterizzato da un andamento sfavorevole", rimarca il Centro Studi Promotor (CSP) aggiungendo che il dato di ottobre è coerente con le indicazioni che scaturiscono dall’inchiesta congiunturale mensile condotta dal CSP sui concessionari. A partire da luglio c'è stato un graduale miglioramento del clima di fiducia degli operatori auto che a fine ottobre per il prossimo futuro prevedono nel 72% dei casi mercato stabile o in aumento.