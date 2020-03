Ima: titolo sfreccia in Borsa, settore sotto pressione per emergenza coronavirus (analisti)

simone borghi 19 marzo 2020 - 16:23

MILANO (Finanza.com)

Seduta molto positiva per Ima. Il titolo del leader mondiale nella produzione di macchine automatiche segna un rialzo di quasi il 5% a 45,7 euro. “I risultati dell’esercizio 2019 sono stati positivi e sostanzialmente in linea con le nostre stime” affermano gli analisti di Banca Imi che raccomandano l’Add su Ima con un target price di 49,2 euro per azione.“Allo stato attuale, crediamo che il mercato stia scontando un calo del 25-30% dell’Ebitda 2020 per Ima e per il suo settore”.Il management di Ima ha indicato un esercizio 2020 sostanzialmente piatto rispetto all'anno precedente, salvo un peggioramento dell’emergenza per il Covid-19. “Nella situazione attuale, alla luce del portafoglio ordini esistente a fine 2019 e sulla base degli ordini acquisiti nei primi due mesi del corrente anno non abbiamo segnali negativi da evidenziare o elementi che potrebbero impattare in maniera rilevante sui risultati aziendali non avendo al momento la piena visibilità sull’anno in corso e sull’evolversi del 2020” ha dichiarato Alberto Vacchi, presidente e amministratore delegato di Ima. Anche in considerazione delle azioni attuate per fronteggiare la situazione attuale di grande incertezza legata al diffondersi del Coronavirus il gruppo Ima ritiene al momento che l’esercizio 2020 non dovrebbe scostarsi significativamente dall’esercizio precedente, fornendo poi nell’anno in corso ulteriori aggiornamenti rispetto alla previsione indicata.