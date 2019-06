Ima sottoscrive finanziamento per un importo complessivo di 180 milioni di euro

simone borghi 27 giugno 2019 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

Ima ha sottoscritto con UniCredit, in qualità di bookrunner e banca agente, Crédit Agricole, Bper Banca e Banco Bpm, di un finanziamento per cassa a medio-lungo termine per un importo complessivo di 180 milioni di euro.Tale finanziamento, unitamente all’emissione del prestito obbligazionario di 50 milioni di euro già comunicato al mercato, è finalizzato a finanziare l’acquisizione di Atop, azienda leader nel settore dell’automazione per la produzione di motori elettrici per la e-mobility.L’erogazione del finanziamento è, fra l’altro, sospensivamente condizionata al perfezionamento dell’acquisizione della quota di maggioranza, pari al 63% del capitale di Atop, che è previsto si concluda nel corso del prossimo mese di luglio. Ima, che era già azionista di Atop con una partecipazione del 21%, salirà all’84%. L’operazione prevede un enterprise value di circa 380 milioni di euro, che comporta un esborso per Ima di circa 230 milioni.