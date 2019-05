Ima, sottoscritto accordo per acquisizione quota maggioranza di Atop

Valeria Panigada 21 maggio 2019 - 08:42

Imaha sottoscritto un accordo per acquistare la quota di maggioranza, pari al 63% del capitale di Atop, azienda leader nel settore dell'automazione per la produzione di motori elettrici per la e-mobility. Con questo accordo, Ima, che era già azionista della società con una partecipazione del 21%, è salita all'84%. L'operazione prevede un enterprise value di circa 380 milioni di euro, che comporta un esborso per Ima di circa 230 milioni, che verranno versati al momento del closing, previsto a luglio. Atop prevede di realizzare quest'anno un fatturato di 89 milioni di euro, in crescita del 50% rispetto all'anno scorso.