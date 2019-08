Ima rileva il 60% di Perfect Pack per 12,5 mln

Daniela La Cava 8 agosto 2019 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

Ima ha annunciato l'acquisizione del 60% del capitale di Perfect Pack. La società, con sede a Rimini e detenuta da Roberto Talacci, è attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di macchine imbustatrici automatiche e linee complete per confezioni monodose per differenti mercati: farmaceutico, cosmetico, nutraceutico e chimico. L’intervento finanziario di Ima è stato di 12,5 milioni di euro per l’equity value.La società, si legge in una nota, ha chiuso l’esercizio 2018 con un fatturato superiore a 9,7 milioni di euro e un Ebitda di circa 2,9 milioni di euro, con 23 dipendenti. Viene inoltre concessa RobertoTalacci un’opzione di vendita, esercitabile in aprile 2024 e aprile 2029, sul restante 40% della Perfect Pack.