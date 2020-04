Ima: la previw sui conti del I trimestre di Equita, ridotte stime su intero 2020

simone borghi 28 aprile 2020 - 12:17

MILANO (Finanza.com)

Sale l’attesa per i conti di Ima che annuncerà il primo trimestre il prossimo 15 maggio. Gli analisti di Equita si aspettiamo “un calo dei ricavi del -10% a 295 milioni, di cui -14% organico e +4% M&A. Questo trend organico e la sfavorevole stagionalità del contributo dell’M&A, ci porta a una stima di Ebitda in calo del 10% a 35 milioni.Inoltre, prosegue Equita, “ci aspettiamo un debito netto in crescita di quasi 100 milioni a 732 milioni rispetto a fine anno. Come portafoglio, ci aspettiamo un calo del 4% a 953 milioni per effetto di una presa ordini in flessione del 10% su base annua. Sui trend organici vediamo un impatto dalla parziale operatività dell’azienda, rimasta sempre attiva come impianti produttivi ma con organici ridotti. A differenza di molte aziende industriali, non ci aspettiamo un deterioramento nel secondo trimestre vista l’esposizione a settori poco ciclici (farmaceutico, alimentare e tabacco)”.Gli analisti di Equita hanno confermato la valutazione Hold sul titolo con target price a 54 euro per azione ma hanno limato le stime che proiettavano ricavi ed Ebitda flat su base annua, “un obiettivo non facile a causa delle inefficienze generate da Covid19” secondo gli esperti. “Riduciamo sull’anno i ricavi del 1% a 1582 milioni e e l’Ebitda del 2% a 276 milioni, con una revisione sull’utile del 3% a 111 milioni. Per il 2021, ci aspettiamo un recupero organico delle vendite del +6% e un recupero del margine Ebitda di 70 punti base. La revisione sul 2021 è pari all’1% come sales e 2% come Ebitda e utile” conclude Equita.