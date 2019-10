Ima: Vacchi vuole più sostenibilità e apertura a possibili alleanze

simone borghi 15 ottobre 2019 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

Ima ha grosse opportunità di crescita grazie alla recente diversificazione nell’industria sostenibile e suggerisce la possibilità di partnership future. Lo ha detto l’amministratore delegato Alberto Vacchi in un’intervista a Repubblica, affermando che “Certo, se non vuoi indebitarti, devi cercare partner e fare grandi alleanze”.Gli analisti di Equita fanno notare che nell’intervista “Vacchi sostiene che le recenti operazioni di M&A sono accomunate da una volontà di posizionare sempre più Ima nel campo della sostenibilità (Atop per l’auto elettrica, Gima TT per la transizione alle sigarette di nuova generazione, oltre all’impegno per lo sviluppo di packaging alternativi), in grado di dare opportunità di crescita nel lungo termine”.L’articolo della Repubblica termina facendo riferimento alla necessità di cercare partner e fare alleanze con grandi player per finanziare la crescita senza un eccesso di debito. “Questo riferimento è piuttosto interessante, perché ad oggi Ima ha sempre autofinanziato la crescita, e apre a qualche opzione speculativa o di ingresso di partner nel capitale” afferma Equita che suggerisce Hold sul titolo Ima con target price a 72 euro.