Ima: Banca Imi alza prezzo obiettivo a 78 euro e conferma Add

simone borghi 4 giugno 2019 - 12:27

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva quella di oggi per Ima che sale dello 0,2% a 71,30 euro. A sostenere le quotazioni l’ultimo aggiornamento degli analisti di Banca Imi che hanno confermato il rating Add e alzato il prezzo obiettivo a 78 euro per azione (da 74,5 euro per azione).Recentemente, Ima ha sottoscritto un accordo per acquistare la quota di maggioranza, pari al 63%, del capitale di Atop, azienda leader nel settore dell’automazione per la produzione di motori elettrici per la e-mobility. Con questo accordo, Ima, che era già azionista della società con una partecipazione del 21%, è salita all’84%.“Ci aspettiamo che Atop sostenga la crescita finanziaria, in linea con la sua elevata visibilità dei ricavi futuri. Pertanto, anche se l’Ev/Ebitda di Atop atteso nel 2019 è relativamente alto rispetto allo stesso multiplo di Ima, ci aspettiamo che l'acquisizione abbia un valore aggiunto” precisano gli esperti di Banca Imi.“Abbiamo rivisto le nostre previsioni, in quanto abbiamo incluso l'effetto IFRS16 nelle stime dal 2019 in poi e abbiamo preso in considerazione il consolidamento della neoacquisita Atop, di cui Ima detiene ora l'84% del capitale sociale. Quindi, le nostre stime dell'Ebitda 2019-22 sono cambiate mediamente di circa il 16% e l'utile netto di circa il 3% rispetto alle nostre valutazioni precedenti” conclude Banca Imi.