Ilva, niente accordo tra Arcelor e sindacati. Scattata Cassa integrazione per 1395 lavoratori

Laura Naka Antonelli 2 luglio 2019 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

Partita la Cassa integrazione ordinaria dall'ex Ilva per 1395 lavoratori dello stabilimento di Taranto. Nessun accordo è stato trovato tra Arcelor Mittal e i sindacati sulla cigo, che è così scattata in data 1° luglio e che proseguirà per 13 settimane.I sindacati hanno proclamato lo sciopero nello stabilimento di Taranto per il prossimo 4 luglio. Lo sciopero prevede otto ore di astensione per turno e sara organizzato da Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm e Ugl.In un articolo di oggi, il Sole 24 Ore fa notare che il 4 luglio è "il giorno in cui il ministro Luigi Di Maio ha convocato l'azienda al Mise per discutere dell'immunità penale legata all'attuazione del piano ambientale. Immunità che il decreto Crescita, divenuto legge da qualche giorno, ha cancellato dal prossimo 6 settembre provocando le proteste della società che ha dichiarato che senza garanzie legali necessarie a portare avanti il piano ambientale, lascerà il sito di Taranto proprio dal 6 settembre".I sindacati avevano chiesto di differire la decisione sulla Cassa integrazione, in vista degli incontri convocati dal vicepremier Di Maio per il 4 e il 9 luglio.