Ilva: convocato per il 12 dicembre incontro al Mise

Daniela La Cava 10 dicembre 2019 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Il ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha convocato giovedì 12 dicembre 2019, alle ore 17, le organizzazioni sindacali e i Commissari per un incontro su Ilva in amministrazione straordinaria. E' quanto si apprende in una nota stampa nella quale si precisa che l’incontro sarà presieduto dal ministro Stefano Patuanelli.