Illycaffè: arriva un nuovo a.d. in vista della quotazione. Da gennaio al timone Scocchia (ex Kiko)

Daniela La Cava 16 novembre 2021 - 11:05

MILANO (Finanza.com)

Illycaffè si prepara alla quotazione in Borsa con un nuovo amministratore delegato. Al timone del celebre marchio del 'Made in Italy' del caffè arriva Cristina Scocchia (che lascia la guida di Kiko), prendendo il posto di Massimiliano Pogliani, il primo amministratore delegato di illycaffè esterno alla storica famiglia di imprenditori triestini.In una nota ufficiale del gruppo di Trieste si legge: "Il consiglio di amministrazione di illycaffè, presieduto da Andrea Illy, ha deliberato, con effetto dal 1° gennaio 2022, la nomina del nuovo amministratore delegato, già membro del cda dal 2019, che subentrerà a Massimiliano Pogliani, il manager a cui la famiglia Illy aveva affidato l’azienda già nel 2016 e poi rinnovato la fiducia nel 2019, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2021".Con l’apertura del capitale a Rhône (entrato con una quota di minoranza per accompagnare l’azienda nel percorso di crescita internazionale), Pogliani "ha portato a termine il percorso di managerializzazione di illycaffè, per il quale gli era stato affidato il suo prima mandato nel 2016", ha sottolineato Andrea Illy, presidente di illycaffè. Guardando al futuro, "per il nuovo ciclo espansivo che inizierà nel 2022 e in vista di una futura quotazione, abbiamo deciso di affidare la guida a Cristina Scocchia, manager di talento riconosciuto nello sviluppo di brand ad alto contenuto estetico ed esperienziale". In considerazione della fase positiva del mercato dei capitali e della volontà di avviare il processo di quotazione, nonché della volontà di Massimiliano Pogliani di perseguire altre esperienze professionali, il cdaha concordato di anticipare la scadenza del mandato, al fine di assicurare una gestione unitaria dell’intero esercizio 2022.