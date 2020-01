Illy valutata un miliardo da Peninsula, offerta per rilevare quota del 23%

Alessandra Caparello 21 gennaio 2020 - 16:00

MILANO (Finanza.com)

La società di private equity Peninsula ha fatto un'offerta vincolante per l'acquisto del 23% del Gruppo Illy. Peninsula è interessata alla quota del 23% in mano a Francesco Illy ma per concludere l'affare ha bisogno di ottenere l'approvazione degli altri membri della famiglia, che possiedono il restante 77% del gruppo, , hanno detto fonti vicine.L'operazione darebbe un valore patrimoniale di oltre 1 miliardo di euro al Gruppo Illy, ha detto una delle fonti alla Reuters. Il rappresentante della famiglia Illy, Andrea Illy, parlando a nome della famiglia, come riporta Bloomberg, ha dichiarato che ha sempre mantenuto un profilo di assoluta discrezione nei confronti del gruppo Illy. La famiglia Illy al momento non è in grado di fornire alcun commento sulle notizie di stampa pubblicate.