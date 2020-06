Illy offre caffè gratis oggi e l'ad: 'peggio alle spalle, ritorno a ricavi pre-Covid a primavera 2021'

Alessandra Caparello 3 giugno 2020 - 09:27

MILANO (Finanza.com)

Un caffè offerto oggi, 3 giugno, in tutti i bar italiani è l’iniziativa messa in campo da Illycaffè come simbolo della ripartenza. “Ora che il peggio sembra alle spalle è il momento di convincere la gente a tornare alle sue abitudini” afferma Massimiliano Pogliani, amministratore delegato di Illycaffè. “La nostra fortuna è che arrivavamo da un 2019 — oggi sembra preistoria — record, con tassi di crescita raddoppiati sul 2018. Anche i primi tre mesi del 2020 erano partiti molto bene. Poi tutto si è fermato. Ma quelle basi robuste ci consentono di gestire meglio l’emergenza oggi” continua Pogliani.“Torneremo ai valori di ricavi del passato verso maggio giugno del prossimo anno. E a quel punto avremo un mix di vendite ridisegnato con più peso per l’e-commerce.Magari allungheremo i tempi di apertura dei nostri caffè con il marchio dell’azienda e basta. Il problema ora è gestire l’uscita dall’emergenza e favorire la riapertura” conclude.