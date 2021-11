Illy: Cristina Scocchia nuovo AD da gennaio

Alessandra Caparello 16 novembre 2021 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Nuove nomine in Illycaffe. Uno dei più grandi torrefattori di caffè italiani, ha nominato un nuovo amministratore delegato, che si insedierà a partire dal 1 gennaio, in vista della quotazione.Il cda del gruppo ha sostituito Massimiliano Pogliani, prima della fine del suo mandato, con Cristina Scocchia, attualmente CEO di Kiko Milano. La società ha detto che vuole sfruttare al meglio una "fase positiva sui mercati dei capitali". “Con l'apertura del capitale a Rhône quest'anno, Massimiliano Pogliani ha portato a termine il percorso di managerializzazione di illycaffè, per il quale gli era stato affidato il suo prima mandato nel 2016" ha commentato Andrea Illy, Presidente di illycaffè. "Nel ringraziarlo per il suo lavoro, esprimo un particolare apprezzamento per la resilienza dell'azienda nella crisi pandemica e la crescita impressa ai canali digital e alimentare. Per il nuovo ciclo espansivo che inizierà nel 2022 e in vista di una futura quotazione, abbiamo deciso di affidare la guida a Cristina Scocchia, manager di talento riconosciuto nello sviluppo di brand ad alto contenuto estetico ed esperienziale".