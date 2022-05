Illy (Illycaffè): "Prezzi non scenderanno nei prossimi dieci mesi"

Alessandra Caparello 26 maggio 2022 - 12:51

MILANO (Finanza.com)

È improbabile che i prezzi del caffè diminuiscano prima del prossimo anno. Così il presidente di Illycaffe Andrea Illy da Davos in un'intervista con Francine Lacqua su Bloomberg TV. “Non vedo le condizioni perché il prezzo scenda nei prossimi dieci mesi e probabilmente bisognerà aspettare la metà del 2023 prima che il prezzo inizi a scendere, se non succede nulla nel frattempo".Secondo il numero uno di Illy, i prezzi del caffè sono due volte più alti di un anno fa e questo, a causa del gelo e della siccità in Brasile, che hanno distrutto il 10% delle piante e compromesso un altro 20% della produzione. “Per quanto riguarda i costi, abbiamo una specie di tempesta perfetta, continua Illy, perché non si tratta solo del caffè, a causa dei cambiamenti climatici, ma anche del packaging, a causa della situazione generale. E c'è l'energia come conseguenza della guerra, poi ci sono i costi di spedizione come conseguenza dei problemi logistici".