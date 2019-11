Illimitybank si lancia nel settore dei prestiti personali per la clientela retail

Alessandra Caparello 20 novembre 2019 - 17:14

MILANO (Finanza.com)

Illimitybank si allea con Santander Consumer Bank e si lancia nel settore dei prestiti personali per la clientela retail. Una partnership che permetterà alla banca diretta del Diretta del Gruppo illimity operativa dallo scorso 12 settembre, di mettere a disposizione dei propri clienti retail i prestiti personali attraverso un processo end-to-end digitale che garantirà all’utente una user experience semplice e di ultima generazione, pienamente in linea con gli standard di illimity.Grazie all’accordo annunciato, i clienti illimity possono accedere, in pochi minuti, ai prestiti personali di Santander Consumer Bank, individuando la soluzione più adatta alle loro esigenze con un simulatore integrato nell’home banking di illimitybank.com che consente di scegliere la durata del prestito e di richiederlo direttamente online in pochi minuti.“L’accordo con Santander ci consente di fare un altro importante passo nel percorso che ci porterà in breve tempo a completare l’offerta di prodotti retail di illimitybank.com, come previsto dal nostro piano industriale, offrendo ai nostri clienti una gamma di prodotti e servizi finanziari in un ecosistema aperto nel quale andremo ad integrare l’eccellenza del mercato sia in termini di prodotto che di processo e user experience” così Corrado Passera, Amministratore Delegato di illimity.