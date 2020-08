Illimitybank propone l'acquisto di Buoni Amazon rateizzati a tasso zero

Redazione Finanza 11 agosto 2020 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

illimitybank.com, banca diretta digitale del Gruppo illimity, propone un nuovo servizio che prevede l'acquisto rateizzato a costo zero di Buoni Amazon. I clienti di illimitybank.com potranno acquistare dalla loro area privata Buoni Amazon e ripagarli in rate da 2 a 6 mesi, a seconda dell'importo richiesto, a condizioni TAN 0% e TAEG 0%.Si amplia così la partnership siglata lo scorso novembre tra Amazon e Illimitybank grazie alla quale i clienti della banca possono convertire le somme accumulate sui loro progetti di spesa – remunerate allo 0,5% – in Buoni Regalo Amazon con valore maggiorato del 3% rispetto alla cifra convertita. Il 15% dei progetti di spesa attivati dai clienti della banca è stato convertito in questi mesi in Buoni Amazon per un controvalore complessivo di circa 300.000 euro e un ammontare medio dei Buoni di 200 euro.