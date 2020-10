Illimity supporta Be Power negli investimenti in energia sostenibile

Daniela La Cava 1 ottobre 2020 - 09:41

MILANO (Finanza.com)

Illimity ha annunciato di avere finalizzato un’operazione di finanziamento a favore del Gruppo Be Power. Nel dettaglio, la divisione SME di illimity ha strutturato e finalizzato un’operazione di finanziamento della durata di 6 anni per complessivi 14 milioni di euro, di cui 8,5 milioni assistiti da Garanzia Italia di Sace e 5,5 milioni del Fondo Centrale di Garanzia. Grazie a questa operazione, si legge nella nota, la banca sostiene Be Power nell’ambizioso e rapido piano di sviluppo della propria rete infrastrutturale per la mobilità elettrica, settore in grande fermento anche alla luce della fase attuale, apportando nuova finanza a supporto degli investimenti e delle esigenze di liquidità.Nel dettaglio, l’operazione è destinata all’installazione di colonnine per l’erogazione del servizio di ricarica di veicoli elettrici. Fino ad ora sono stati installati circa 2500 punti di ricarica, sia in corrente alternata che ad alta potenza in corrente continua, su tutto il territorio nazionale, ma l’obiettivo è di arrivare a contarne 30 mila nei prossimi anni per soddisfare un range di crescita del parco italiano di veicoli elettrici compreso tra 1 e 3 milioni al 2025 e tra 5 e 9 milioni nel 2030.