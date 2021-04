Illimity stringe partnership con Viafintech, i clienti potranno versare contanti nei supermercati

Valeria Panigada 7 aprile 2021 - 09:48

MILANO (Finanza.com)

illimity Bank ha annunciato oggi una partnership con Viafintech che renderà il versamento dei contanti ancora più agevole. Grazie a questa collaborazione infatti i clienti di illimitybank.com, la banca digitale diretta del gruppo illimity, possono depositare contanti mentre fanno la spesa, utilizzando la funzione viacash all’interno della loro app di mobile banking. Il servizio, fornito da viafintech, si trova nell’app della banca sotto la voce "Versamento Contanti".Quindi, a partire da oggi, i clienti di illimitybank.com potranno effettuare versamenti anche al supermercato, utilizzando la nuova funzionalità e sfruttando una rete di oltre 1000 punti vendita in Italia. Il meccanismo è semplice e veloce: per ottenere l’accredito sul conto in modo automatico, il cliente genera un codice a barre direttamente nell'app, che viene poi scansionato alla cassa di un qualsiasi punto vendita, partner di viafintech. Tra i rivenditori che offrono il servizio ci sono le filiali dei supermercati Pam Panorama, Pam Local, Penny Market Italia e Carrefour Italia.