Illimity, rilevata da Banco Bpm linea di credito da 21 mln su progetto immobiliare

Valeria Panigada 23 dicembre 2020 - 10:42

MILANO (Finanza.com)

illimity Bank ha siglato un accordo finalizzato all’acquisizione di crediti per un valore nominale lordo complessivo di circa 21 milioni di euro, vantati da Banco Bpm nei confronti del gruppo di costruzioni e sviluppo immobiliare Franco Barberis. Le linee di credito acquisite includono posizioni UTP (Unlikely-to-Pay) riferibili a finanziamenti erogati in favore di Vista Mare, società del gruppo Barberis. Tali finanziamenti sono legati al progetto immobiliare “Vista Mar”, ubicato nel comune di Albenga, in provincia di Savona. Il complesso includerà unità residenziali e un’area commerciale, entrambe già oggetto di contratti preliminari di compravendita per quote rispettivamente pari a circa il 25% e 50% del totale. Nell’ambito dell’accordo con Vista Mare, è previsto che illimity integri il finanziamento erogando ulteriori 7,3 milioni di euro a stato di avanzamento lavori.