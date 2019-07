Illimity rileva crediti NPL per oltre 340 mln

Daniela La Cava 26 luglio 2019 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

illimity Bank ha acquisito, attraverso tre distinte operazioni, crediti non-performing (NPL) per un valore nominale complessivo di oltre 340 milioni di euro ('Gross Book Value'). Lo rende noto il gruppo guidato da Corrado Passera precisando che la prima acquisizione è stata siglata con Unicredit per un valore nominale lordo di circa 240 milioni di euro e si riferisce a un portafoglio di crediti NPL composto da posizioni corporate unsecured.Il secondo accordo, indica ancora illimity, è stato perfezionato con una società finanziaria leader di settore per l’acquisto, in diverse tranche, di un portafoglio di crediti leasing con un valore nominale lordo di circa 80 milioni di euro. La terza operazione riguarda l’acquisto di un singolo credito per un valore nominale di circa 23 milioni. Si tratta di una posizione corporate secured garantita da asset logistici nel nord Italia.