Illimity: primo dividendo sarà su utili 2022 con payout del 20%

Titta Ferraro 22 giugno 2021 - 10:49

MILANO (Finanza.com)

Il nuovo piano 2021-2025 di Illimity prevede che il gruppo raggiunga una patrimonializzazione di circa 1 mld di euro nel 2023 e 1,4 mld nel 2025 mantenendo il CET 1 ratio sempre superiore al 15%. Inoltre l’azienda rende noto che ciò consentirebbe di distribuire dividendi cumulati per 180 mln di euro.E' prevista una politica di dividendi flessibile con la determinazione di un pay-out ratio compreso tra il 20% e il 30% in arco Piano "e che verrà calibrato tempo per tempo in funzione della concreta disponibilità di investimenti a elevato ritorno sul capitale". Il primo dividendo sarà a valere sull’utile netto dell’anno 2022 con un payout del 20%.