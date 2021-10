Illimity: perfezionati acquisti crediti distressed per circa 350 mln

Daniela La Cava 7 ottobre 2021 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Illimity Bank ha finalizzato, nel corso del terzo trimestre 2021, l’acquisto di due diversi portafogli di crediti non-performing (Npl), prevalentemente corporate, riferibili a circa mille debitori, per un valore nominale lordo complessivo di circa 300 milioni di euro ('Gross Book Value') e di cinque posizioni cosiddette “Special Situations Real Estate” classificate unlikely-to-pay (Utp) e Npl, per circa 50 milioni di euro.I crediti, che sono stati acquistati sia sul mercato primario che secondario, hanno un gross book value complessivo di circa 350 milioni, di cui circa 158 milioni secured e 192 milioni unsecured. Con queste operazioni, che confermano la dinamicità di illimity nel settore, il valore nominale lordo complessivo dei crediti distressed acquistati dalla banca sale a circa 8,5 miliardi di euro.