Illimity, perfezionate 3 operazioni su crediti deteriorati per un valore di 108 mln

Valeria Panigada 30 dicembre 2020 - 10:30

MILANO (Finanza.com)

illimity Bank ha sottoscritto tre nuove operazioni nel segmento special situations real estate per un valore nominale lordo complessivo di circa 108 milioni di euro. Nel dettaglio, la prima operazione ha ad oggetto l’acquisto di crediti distressed con valore di circa 46 milioni verso una società in concordato preventivo liquidatorio. Tali posizioni sono state acquistate sul mercato primario da un gruppo bancario.La seconda operazione ha ad oggetto note senior emesse da un veicolo di cartolarizzazione di nuova costituzione creato per l’acquisto di crediti distressed con valore nominale lordo di 31 milioni, prevalentemente secured, e classificati NPL ed UTP, nei confronti di due società facenti parte dello stesso gruppo. Il patrimonio immobiliare a garanzia dei crediti è rappresentato da immobili con varie destinazioni d’uso tra cui ricettivo, commerciale e direzionale, situati in Sicilia.La terza operazione ha ad oggetto l’acquisto di crediti distressed con un valore di 31 milioni di euro, prevalentemente secured, classificati UTP, vantati da UniCredit nei confronti di un gruppo immobiliare con assets principalmente nel centro storico di Roma, e con destinazione d’uso prevalentemente ricettiva.