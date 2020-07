Illimity: perfezionata con UniCredit operazione nel segmento Npl

Daniela La Cava 21 luglio 2020 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

Illimity Bank ha annunciato di aver finalizzato con Unicredit una nuova operazione nel segmento di crediti non-performing (Npl) per un valore nominale lordo complessivo (Gross Book Value) di circa 477 milioni di euro. Il nuovo portafoglio è composto da crediti erogati nei confronti di debitori corporate unsecured.La banca ha inoltre comunicato di avere finalizzato una nuova operazione nel segmento senior financing per un ammontare complessivo di circa 11 milioni di euro. Si tratta di un finanziamento garantito da un portafoglio di crediti non-performing, prevalentemente corporate secured.