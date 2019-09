Illimity perfeziona con Cerberus senior financing da €110 mln su portafoglio UTP

simone borghi 17 settembre 2019 - 11:12

MILANO (Finanza.com)

Illimity Bank e un’affiliata di Cerberus hanno acquisito un portafoglio crediti unlikely to pay (UTP). L’affiliata di Cerberus ha sottoscritto la tranche equity, mentre Illimity ha erogato Senior Financing per un ammontare di circa 110 milioni di euro, garantito da un portafoglio crediti UTP, prevalentemente corporate secured, del valore nominale lordo (GBV) complessivo di circa 455 milioni di euro, ceduto da Banca Monte dei Paschi di Siena.Con l’operazione annunciata oggi, il gruppo Cerberus ha finalizzato acquisizioni di crediti distressed in Italia per un totale di oltre 6 miliardi di euro di GBV, a conferma del proprio focus sui crediti distressed nel mercato italiano.Illimity, dal canto suo, ha perfezionato (dall’inizio della propria operatività) operazioni di Senior Financing per oltre 350 milioni di euro di ammontare finanziato, confermando un’importante operatività anche in questo business.