Illimity: partnership con Aon e Helvetia amplia l’offerta per illimitybank.com

simone borghi 23 gennaio 2020 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

Illimity annuncia le partnership con due operatori di eccellenza del mercato assicurativo. Si tratta del gruppo Aon (primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa) e il gruppo Helvetia (primaria compagnia assicurativa svizzera presente in Italia da oltre 70 anni), per ampliare l’offerta della banca digitale diretta, illimitybank.com, con servizi a valore aggiunto per i propri clienti e prodotti assicurativi del ramo danni.In particolare, è stata integrata in illimitybank.com la piattaforma digitale di Aon, Tsunami, attraverso la quale vengono messe a disposizione dei clienti della banca offerte di convenzionamento e assicurative in funzione delle loro necessità. Inoltre, da oggi, sono disponibili sulla piattaforma Tsunami anche i primi prodotti del Gruppo Helvetia, che illimity ha scelto come partner prioritario per la distribuzione digitale ai propri clienti di prodotti assicurativi nel ramo danni. Nell’ambito dell’accordo, Aon è il provider della piattaforma tecnologica Tsunami che connette i prodotti Helvetia con i canali distributivi illimity.Corrado Passera, ceo di illimity, ha dichiarato: “L’obiettivo della banca diretta di illimity è quello di offrire ai clienti un’esperienza fully digital e un’offerta completa e competitiva. Il modello open banking che contraddistingue la banca, ci consente di selezionare i migliori partner sul mercato in specifici settori per ampliare progressivamente l’offerta con prodotti e servizi di eccellenza. In quest’ottica, abbiamo recentemente siglato un accordo con Santander per mettere a disposizione dei nostri clienti soluzioni di finanziamento personale e identificato in Aon e Helvetia i nostri nuovi partner in ambito assicurativo. In linea con quanto previsto dal piano industriale, proseguiremo in questa direzione con l’obiettivo di rendere sempre più completa e competitiva l’offerta di illimitybank.com”.Enrico Vanin, ceo di Aon Hewitt, ha commentato: “Siamo davvero orgogliosi di questa partnership con illimity, perché crediamo nell’innovazione digitale con particolare riferimento all’Health. Per noi di Aon, migliorare la customer experience è una sfida costante, che ci spinge a sviluppare soluzioni assicurative e non solo, sempre più tailor-made e di facile utilizzo”.Markus Gemperle, ceo Europe di Helvetia Group ha commentato: “Questo importante accordo si inserisce nella strategia di crescita del Gruppo Helvetia nel mercato italiano della bancassicurazione e nel percorso verso i nuovi modelli della digital insurance. La partnership con una banca di nuova generazione come illimitybank.com è coerente con gli obiettivi di agilità, innovazione e orientamento al cliente alla base del nostro Piano 20.20 e dimostra la nostra capacità di generare valore per i nostri distributori nel processo di trasformazione del customer journey”.