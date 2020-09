Illimity: operazioni di senior financing con Borgosesia e Zetland

Daniela La Cava 28 settembre 2020 - 09:33

MILANO (Finanza.com)

Illimity Bank ha finalizzato due nuove operazioni nel segmento senior financing per un ammontare complessivo di circa 12 milioni di euro. La prima operazione ammonta a circa 4 milioni e si aggiunge al finanziamento di 5 milioni già finalizzato in passato a supporto di Borgosesia. Il sottostante, spiega la nota, è rappresentato da crediti corporate, garantiti da asset immobiliari, del valore nominale lordo complessivo di circa 30 milioni, ceduti da diversi intermediari finanziari e acquistati da Borgosesia attraverso un veicolo di cartolarizzazione tra il 2018 e il 2019. Il patrimonio immobiliare a garanzia dei crediti oggetto del finanziamento è rappresentato da asset di tipo residenziale situati prevalentemente in Lombardia.Il secondo finanziamento, erogato ad un veicolo lussemburghese riconducibile a Zetland Capital per un ammontare di 8 milioni ha come sottostante crediti corporate del valore nominale lordo di circa 20 milioni, acquistati nel 2019 da Zetland e garantiti da un complesso immobiliare a prevalente destinazione residenziale in una nota località turistica in Veneto.Con le operazioni annunciate oggi, illimity consolida la sua posizione anche come finanziatore di player specializzati che, attraverso l’investimento in crediti distressed, valorizzano immobili a garanzia e aree ad alta potenzialità.