Illimity, nuovo business plan prevede utile oltre i 240 mln al 2025

Tommaso Cappuccio 22 giugno 2021 - 10:34

MILANO (Finanza.com)

Illimity presenta il business plan al 2025. Il management della banca guidata da Corrado Passera prevede di raggiungere un utile netto di circa 60-70 milioni di euro già nel 2021, in crescita a circa 140 milioni di euro nel 2023 e a oltre 240 milioni di euro nel 2025, corrispondenti ad una progressione media annua del 51% circa nel periodo 2020-25.I ricavi sono attesi in crescita di oltre il 30% medio annuo nel periodo 2020-25, raggiungendo oltre 450 milioni di euro nel 2023 e circa 660 milioni di euro nel 2025. Nel corso del piano è previsto un graduale ribilanciamento del contributo del margine di interesse dal 59% del 2020 al 55% del 2025, a seguito del progressivo incremento della componente di ricavi commissionali e di altri ricavi.I costi operativi sono previsti in crescita in misura meno che proporzionale rispetto ai ricavi, con tasso di crescita media annua del 14% nel periodo 2020-25, con un primo target di costi operativi, inclusi ammortamenti, pari a circa 216 milioni di euro nel 2023 e circa 255 milioni di euro nel 2025.Il totale attivi è atteso superiore a 7 miliardi di euro nel 2023 e circa 10 miliardi nel 2025.