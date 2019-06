Illimity: nuove operazioni NPL per oltre 555 mln

Daniela La Cava 28 giugno 2019 - 14:39

MILANO (Finanza.com)

Illimity Bank ha perfezionato quattro nuove operazioni nel segmento NPL Senior Financing per un ammontare complessivo di circa 110 milioni di euro. I finanziamenti, precisa una nota, sono garantiti da portafogli di crediti non-performing, prevalentemente corporate secured, per un valore nominale lordo complessivo di oltre 500 milioni.La banca ha inoltre finalizzato due nuove operazioni di acquisto di crediti non-performing per un valore nominale lordo complessivo di circa 55 milioni. Si tratta di crediti nei confronti di debitori corporate ceduti, sul mercato primario, da istituti bancari e garantiti prevalentemente da asset industriali e commerciali.