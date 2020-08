Illimity, non si spegne rally: titolo corre di oltre 6% post conti, avviato buy-back

Daniela La Cava 5 agosto 2020 - 14:44

MILANO (Finanza.com)

Non si spegne lo sprint rialzista di illimity dopo i rialzi della vigilia trainati dalla pubblicazione dei numeri semestrali. Oggi il titolo del gruppo guidato da Corrado Passera continua a correre e ora sale di oltre il 6% a 8,25 euro.Questa mattina illimity Bank ha comunicato che intende procedere all'avvio del piano di riacquisto di azioni proprie (buy-back) fino a massime 87.951 azioni proprie illimity, equivalenti a circa lo 0,133% del capitale sociale della Banca, da porre al servizio del piano di incentivazione a lungo termine Long Term Incentive Plan, destinato al top management della banca e approvato dalla stessa Assemblea del 22 aprile 2020.La società indica che gli acquisti delle azioni proprie verranno realizzati ad un prezzo non superiore e non inferiore del 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo illimity nella seduta del Mercato Telematico Azionario (Mta) nel giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto. E ancora il piano di riacquisto, si legge nel comunicato, si prevede si possa protrarre dal 6 agosto al 30 settembre 2020 e realizzarsi, anche tenuto conto del trend del prezzo di illimity da ultimo registrato sul Mta, comunque entro l’esborso complessivo massimo di 1 milione di euro previsto ai sensi della richiamata delibera assembleare.