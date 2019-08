Illimity: la start-up di Passera chiude il 2° trimestre in rosso per 5,4 milioni, CET1 al 48%

Titta Ferraro 2 agosto 2019 - 09:23

MILANO (Finanza.com)

Illimity Bank, start-up bancaria specializzata nel credito alle PMI e nell’acquisto e gestione di NPL, ha chiuso il secondo trimestre con 775 milioni di euro di crediti netti verso la clientela, in crescita del 50% rispetto al primo trimestre. Confermato lo slancio commerciale, con 1,2 miliardi di euro di volumi di business sviluppati dall’inizio dell’operatività a fine luglio. Il CET1 ratio risulta del 48%. Il risultato netto è negativo per 5,4 milioni di euro nel secondo trimestre, in linea con il piano industriale. Nell'intero primo semestre il rosso ammonta a 11,4 mln.“Anche la seconda trimestrale rispetta tutte le scadenze ed è in linea con la traiettoria prevista dal piano industriale di illimity sia come volumi di attività che come risultati economici", rimarca Corrado Passera, ceo di illimity. "La scadenza più ambiziosa dal punto di vista temporale – la messa a punto della banca diretta entro giugno - è stata rispettata e confermiamo il lancio commerciale entro metà settembre. Si completa così con il terzo pilastro la costruzione di illimity, che affianca la divisione SME e NPL già pienamente operative", aggiunge l'ex ad di Poste e Intesa.