Illimity: finanziamento di 9 mln a supporto piano sviluppo di Citieffe

Redazione Finanza 3 novembre 2020 - 11:04

MILANO (Finanza.com)

Illimity Bank ha finalizzato un’operazione di finanziamento a supporto del piano di sviluppo di Citieffe, appartenente al Gruppo Medistream. Il finanziamento di illimity, che ammonta a 9 milioni di euro, sarà utilizzato in particolare per lanciare gli ultimi nati in casa Citieffe (EBA One, Estremo) nel mercato statunitense e per accelerare i progetti attualmente in fase di sviluppo. L’azienda bolognese rimarrà concentrata sui segmenti redditizi e in crescita della traumatologia e ortopedia.Fondata 60 anni fa, Citieffe, con sede a Bologna, è un'azienda specializzata nello sviluppo di dispositivi medici per la Traumatologia ortopedica. Il Gruppo è progressivamente diventato leader indipendente in Italia per chiodi e fissatori esterni e ha investito in modo significativo per espandersi con successo a livello internazionale, in particolare per rivolgersi al mercato nordamericano che oggi rappresenta un terzo del business.