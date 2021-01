Illimity: finanziamento da 6,5 mln per piano di sviluppo sostenibile di Mondial Suole

Daniela La Cava 19 gennaio 2021 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

Illimity Bank ha annunciato di avere sottoscritto un finanziamento da 6,5 milioni di euro, a 6 anni, in favore di alcune società del gruppo Mondial Suole, storico produttore marchigiano di suole, in tutti i materiali plastici, per calzature destinate a importanti brand del lusso e, in generale, del 'Made in Italy'.Il gruppo vanta una capacità produttiva di circa 100.000 paia di suole giornaliere, per un fatturato annuo di 40 milioni, ha recentemente approvato un nuovo piano industriale che pone particolare attenzione al tema della sostenibilità e dell’automazione. In particolare, si legge nel comunicato, il piano prevede lo sviluppo di numerosi progetti green legati all’economia circolare, sia con riferimento al tema del riciclo dei materiali, sia per quanto riguarda l’utilizzo di materiali ecocompatibili provenienti da scarti di origine vegetale. In questo ambito è allo studio un importante progetto per la realizzazione di un impianto in grado di recuperare i prodotti di scarto altamente inquinanti, convertendoli in gas nobili e materia prima riutilizzabile. L’obiettivo è alimentare l’intero sito produttivo in maniera sostenibile, con un importante efficientamento dei costi oltre che benefici per l’ambiente.Illimity, quale nuovo partner bancario, affiancherà Mondial Suole nella realizzazione di tale piano e supporterà il Gruppo nel suo percorso di crescita che prevede anche la progressiva introduzione di figure manageriali, che affiancheranno il direttore generale recentemente nominato Attilio Mucelli.