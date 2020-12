Illimity: finanziamento da 5 mln per Smemoranda

Daniela La Cava 14 dicembre 2020 - 10:50

MILANO (Finanza.com)

illimity Bank ha annunciato di avere sottoscritto un finanziamento da 5 milioni di euro in favore di Smemoranda - holding del gruppo attivo nei settori media e intrattenimento, pelletteria, accessori e cartoleria - e della controllata GUT Distribution.Il gruppo, cresciuto anche attraverso aggregazioni, oggi conta marchi di proprietà quali Zelig, Nava, MH Way e Talent Manager oltre all’iconica Smemoranda e punta a sviluppare ulteriormente la propria piattaforma multicanale e multimediale per creare, promuovere e distribuire prodotti, servizi e contenuti ad aziende terze e a un ampio pubblico di consumatori fidelizzati. A supporto del piano di sviluppo, si legge nella nota, il Gruppo ha trovato in illimity un partner bancario in grado di affiancare alla competenza finanziaria quella tecnologica e industriale, grazie anche al contributo di un tutor specializzato nel settore in cui il gruppo opera.È stata dunque strutturata un’operazione di finanziamento da 5 milioni di euro, garantita dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, con una durata di 6 anni e rimborso “amortizing”. Nel comunicato si spiega che il finanziamento andrà a sostenere il fabbisogno di circolante e gli investimenti previsti dal piano industriale del gruppo ed è stato finalizzato nell’ambito di un’operazione che ha visto la realizzazione di un aumento di capitale, ampliando la compagine azionaria con nuovi investitori accanto ai soci storici, e di una rimodulazione del prestito obbligazionario convertibile emesso dal gruppo.