Illimity entra nella fintech Hype, firmato accordo di jv con Fabrick

Valeria Panigada 22 settembre 2020 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

In un mondo di servizi finanziari digitali in rapida evoluzione, illimity ha raggiunto un accordo con Fabrick, società del gruppo Sella per lo sviluppo dell’open banking, per entrare nella fintech Hype e dare così origine a una joint venture paritetica. L’accordo prevede che illimity acquisti il 50% di Hype attraverso un aumento di capitale riservato pari a 30 milioni e il conferimento da parte di Fabrick in illimity di azioni Hype a fronte di azioni illimity di nuova emissione pari al 7,5% del capitale per un controvalore di circa 45 milioni. Fabrick avrà un diritto a ricevere ulteriori azioni illimity di nuova emissione (senza aumento del capitale sociale) per un ulteriore 2,5% circa del capitale al raggiungimento da parte di Hype di determinati obiettivi di redditività nel 2023-2024.Nell’ambito degli accordi tra le parti, l’operazione prevede che Banca Sella Holding sottoscriva per cassa al perfezionamento dell’operazione un ulteriore aumento di capitale sociale in illimity per 16,5 milioni di euro, con esclusione del diritto di opzione (pari al 2,5%), per una partecipazione complessiva del gruppo Sella al perfezionamento dell’operazione del 10%. Per effetto dell’operazione, illimity emetterà complessivamente fino a 9,4 milioni circa di nuove azioni a un prezzo determinato in 8,337 euro. Il perfezionamento dell’operazione è atteso entro la fine dell'anno.