Illimity: entra nel cda Francesca Lanza

Daniela La Cava 15 dicembre 2021 - 13:21

MILANO (Finanza.com)

L’assemblea ordinaria degli azionisti di illimity ha approvato a maggioranza (96,7%) la nomina di Francesca Lanza quale nuovo componente del consiglio di amministrazione di illimity, su proposta dall’azionista AMC Metis (società controllata da Atlas Merchant Capital LP) a seguito delle dimissioni del consigliere Martin Ngombwa. Lo si apprende in una nota del gruppo guidato da Corrado Passera nella quale si indica che Lanza rimarrà in carica per il restante periodo del mandato in corso, e, dunque, fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.