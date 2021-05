Illimity corre in Borsa in attesa dati trimestrali, analisti si attendono possibili sorprese positive

Titta Ferraro 10 maggio 2021 - 17:21

MILANO (Finanza.com)

I risultati trimestrali di Illimity Bank sono attesi domani prima dell'avvio delle contrattazioni. Nel primo trimestre gli analisti di Intesa Sanpaolo si aspettano un utile netto di 8,2 milioni di euro. Il margine d'interesse è atteso in crescita del 2,4% t /t nonostante un minor numero di giorni e l'intero costo delle obbligazioni emesse a dicembre 2020 (2,7 milioni di euro a trimestre). Il margine di intermediazione è visto in crescita del 58% su base annua. "Ci aspettiamo un costo del rischio contenuto, grazie alla stagionalità positiva e a nuova produzione costituita principalmente da prestiti garantiti dallo Stato", aggiunge Intesa che mantiene la view positiva si Illimity Bank (rating buy con tp a 11,4 euro).Equita SIM indica invece per Illimity un margine d'interesse a 32 mln nel primo trimestre dell'anno (+47%), con utile netto a 7 mln.A Piazza Affari Illimity segna +1,53% a 9,955 euro.