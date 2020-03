Illimity conferma tabella di marcia dei suoi progetti strategici

Alessandra Caparello 31 marzo 2020 - 09:59

MILANO (Finanza.com)

Nonostante l’emergenza Covid-19, Ilimity conferma la tabella di marcia per tutti i suoi progetti strategici. In una Lettera agli azionisti in vista dell'Assemblea del prossimo 22 aprile, viene ricordata la forte solidità patrimoniale e finanziaria (CET1 21% e liquidità a € 1,1 miliardi al 31.12.19) ma viene effettuata una prima ricognizione sugli effetti sui diversi business della situazione di emergenza in atto stimandone i possibili limitati impatti a oggi prevedibili.La Divisione SME sta continuando ad operare in tutti i suoi segmenti di mercato: Crossover e Acquisition Finance, Turnaround e Factoring, mentre quella Distressed Credit I&S prosegue nelle sue tre attività di investimento, sfruttando anche nuove opportunità di mercato legate alla minor concorrenza, di gestione dei portafogli e di senior financing. L’avvio estremamente positivo degli incassi nei primi mesi dell’anno 2020, in ulteriore miglioramento rispetto alla performance registrata nel 2019, potrà servire a mitigare gli impatti del temporaneo rallentamento delle attività dei tribunali. Infine la Divisione Direct Banking non ha subito rallentamenti e i risultati confermano i trend di crescita registrati sino ad oggi: il numero di clienti di illimitybank.com è salito ad oltre 30.000 e la banca è già molto vicina a raggiungere gli obiettivi di raccolta per l’intero 2020. Si ricorda che a gennaio 2020 la banca diretta aveva già raccolto 1,6 miliardi di euro di funding, di cui oltre il 70% circa a termine. Di seguito una dichiarazione di Corrado Passera, Amministratore Delegato di illimity:"In una situazione di straordinaria emergenza come quella che ci troviamo tutti ad affrontare, illimity non solo è sempre stata pienamente operativa, ma procede nella realizzazione di tutti i progetti strategici. Ci sarà sempre più bisogno di una banca come illimity in grado di sostenere progetti imprenditoriali di sviluppo e di ristrutturazione, valorizzare crediti anche in difficoltà e fornire a famiglie e imprese servizi avanzati di banca diretta. Oggi più che mai, siamo pronti e adeguatamente strutturati per dare il nostro contributo al sostegno dell'economia, certi che il Paese saprà superare la difficile sfida che sta affrontando".