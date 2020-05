Illimity: con illimitybank.com arriva in Italia il Payment Initiation Service

Daniela La Cava 11 maggio 2020 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

Illimitybank.com - la banca digitale diretta di illimity Group, attiva, per la prima volta in Italia, il Payment Initiation Service (PIS) che permette di effettuare pagamenti da conti di altre banche aggregati nella sua piattaforma. Lo si apprende in una nota di illimity nella quale si indica che "questa nuova funzione sarà da domani disponibile per i clienti che hanno attivato e attiveranno il servizio di aggregazione conti di illimitybank.com, illimity connect, già oggi disponibile per tutti i clienti della banca e che restituisce una visione completa dell’andamento complessivo delle finanze grazie a report e analisi smart sulle spese effettuate sui conti anche di altre banche".Il servizio di aggregazione conti, previsto dalla Direttiva Europea “PSD2”, è stato introdotto per la prima volta in Italia proprio da illimitybank.com lo scorso settembre, contestualmente all’avvio dell’operatività della banca. A partire da domani, i clienti della banca avranno la possibilità di effettuare un bonifico standard dalla piattaforma di illimity operando su uno dei loro conti aggregati e, dal mese di giugno, potranno eseguire anche bonifici istantanei, ricorrenti e internazionali. L'operatività del servizio PIS verrà progressivamente ampliata rendendo possibile per esempio alimentare i progetti di spesa o i conti deposito di illimitybank.com attraverso i propri conti correnti aggregati.La banca guidata da Corrado Passera indica infine che la nuova soluzione è frutto della collaborazione in modalità open banking con Fabrick e va ad arricchire l’offerta di account aggregation, che Fabrick ha creato per illimity come prima implementazione di un progetto basato sulle potenzialità della PSD2 in Italia.