Illimity compra quota maggioranza It Auction

Daniela La Cava 26 giugno 2019 - 09:31

MILANO (Finanza.com)

Illimity Bank ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di una quota di maggioranza del capitale sociale di IT Auction, operatore specializzato nella gestione e commercializzazione di beni immobili e strumentali provenienti da procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari attraverso il proprio network di piattaforme/aste online e una rete di professionisti dislocati su tutto il territorio italiano. Nel dettaglio, l’accordo prevede l’acquisizione del 70% del capitale sociale di IT Auction per un controvalore di 10,5 milioni di euro. Il closing dell’operazione, previsto entro il 2019, è subordinato tra l’altro alla preventiva autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza, nonché alla positiva verifica delle altre condizioni sospensive, standard per questa tipologia di operazioni, previste dall’accordo.La società guidata da Corrado passera illimity opera, oltre che nel credito alle Pmi, nel settore dei Corporate Npl, ambito in cui, in pochi mesi dall’avvio dell’attività, ha già acquisito Npl per circa 2 miliardi di euro di gross book value. In particolare, sul fronte Npl, la banca opera come investitore e finanziatore oltre che come credit servicer attraverso Neprix, la piattaforma innovativa e specializzata su cui sono state già accentrate tutte le attività di servicing di illimity, sia sui crediti Npl acquistati direttamente dalla Banca, sia per conto di acquirenti terzi.Con questa acquisizione, che affianca Neprix, illimity dà quindi vita al primo operatore specializzato negli Npl Corporate con una logica end-to-end distintiva grazie alla capacità di coprire l’intera catena del valore nella gestione dei crediti deteriorati, dall’acquisizione alla gestione fino alla miglior cessione sul mercato dei beni collegati a tali crediti, proprio grazie al supporto sistematico di IT Auction.