Illimity cartolarizza portafoglio di Npl da 475 mln

Redazione Finanza 6 maggio 2022 - 14:23

MILANO (Finanza.com)

illimity Bank ha finalizzato la cartolarizzazione di un portafoglio di non-performing loans (Npl) con un gross book value (“GBV”) di circa 475 milioni di euro al 30 giugno 2021. Il portafoglio si compone di crediti originati da alcuni istituti finanziari italiani, acquisiti da illimity tra il 2018 ed il 2021 ed è caratterizzato da crediti secured per il 48% del GBV. I crediti secured hanno come sottostante sia asset residenziali che non-residenziali (rispettivamente rappresentanti il 30,4% ed il 69,6% del valore totale degli immobili con ipoteca di primo grado).Il veicolo di cartolarizzazione, spiega la nota, ha emesso note senior equivalenti all’81% del nominale di emissione e note subordinate per il restante 19%. Le note senior sono state interamente sottoscritte da illimity ed hanno ricevuto un rating investment grade (BBB). Le note mezzanine e junior, invece, sono state cedute ad investitori terzi ad eccezione del 5% ritenuto da illimity in accordo con i requisiti regolamentari.