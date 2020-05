Alessandra Caparello 29 maggio 2020 - 10:46

MILANO (Finanza.com)

Illimity Bank entra nel settore dei crediti distressed Energy, settore che si stima possa contare su uno stock di circa 5 miliardi di euro di GBV. La banca guidata da Corrado Passera e VEI Green II SpA hanno costituito in joint venture un veicolo di cartolarizzazione dedicato ai crediti distressed con sottostante asset per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.Il veicolo, si legge nella nota, che rappresenta una novità assoluta per il mercato italiano dei crediti distressed energy, investirà fino a 100 milioni di Euro, operando sia sul mercato primario che su quello secondario. VG è un operatore specializzato nel settore delle rinnovabili che, dal 2011, ha realizzato acquisizioni per 220 milioni di euro e gestito oltre 260 MWp di impianti operativi. La partnership ha avviato la propria operatività realizzando la prima operazione sul mercato secondario italiano dell’energy, acquisendo un portafoglio di crediti aventi quale sottostante impianti fotovoltaici per un valore nominale lordo superiore a 14 milioni di euro, con scadenza tra il 2027 e il 2031, garantiti dalla tariffa incentivante riconosciuta dal Gestore dei Servizi Elettrici. Obiettivo dell’operazione intervenire per sostenere gliCome ha dichiarato Andrea Clamer, Responsabile Divisione Distressed Credit Investment & Servicing di illimity, “L’operazione rappresenta una novità nel settore dei crediti distressed energy a conferma dell’approccio innovativo che guida da sempre la strategia di sviluppo di illimity. L’iniziativa è in linea con la strategia di diversificazione e specializzazione nei crediti distressed corporate e prende il via dalla convinzione che da un lato il settore offra importanti opportunità, e che dall’altro necessiti di un interlocutore capace di approcciare le situazioni di crisi con adeguate e specifiche competenze tecniche, per offrire soluzioni innovative sia lato debito che lato equity. illimity vuole proporsi in questo ruolo, anche nelle situazioni più complesse.”