Illimity: atteso impatto su obiettivi redditività 2020 con emergenza Covid

Daniela La Cava 12 maggio 2020 - 09:34

MILANO (Finanza.com)

"I prossimi mesi continueranno ad essere dominati dalla situazione legata all’emergenza Covid-19. La crescita del business, proseguita in aprile, terrà pertanto conto dell’incertezza connessa allo scenario macroeconomico e all’applicazione delle misure di sostegno e regolatorie, ancora in corso di definizione". E' quanto si legge nella nota odierna di illimity, che ha presentato i risultati del primo trimestre 2020. "La preservazione del capitale - prosegue la banca - rappresenta pertanto focus centrale della strategia di illimity nel corso del 2020, anche per poter cogliere nuove opportunità di sviluppo". Sempre nel capitolo dell'evoluzione attesa della gestione, la società anticipa che "per effetto della situazione economica legata all’emergenza, ci si attende un impatto sugli obiettivi di redditività della banca per l’anno 2020 derivante da un prevedibile temporaneo rallentamento delle erogazioni, e dal già ricordato approccio prudente alle rettifiche su crediti". I benefici derivanti dalle misure di sostegno al settore bancario e a tutti i settori dell’economia recentemente introdotte, segnala, contribuiranno a mitigare ulteriormente gli effetti del nuovo scenario sui conti della banca."Le iniziative prontamente intraprese e i solidi risultati raggiunti nel primo trimestre contribuiranno a limitare gli impatti economici derivanti dall’emergenza Covid-19 sui risultati attesi inizialmente per il 2020", rimarca l'a.d. del gruppo Corrado Passera. "Nel medio termine riteniamo inoltre che le dinamiche dimensionali e concorrenziali dei mercati nei quali opera la banca non solo si confermeranno positive, ma offriranno anche nuove interessanti opportunità".