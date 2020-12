Illimity, assemblea approva aumento di capitale per creare jv con Sella in Hype

Valeria Panigada 22 dicembre 2020 - 12:45

MILANO (Finanza.com)

L'assemblea di illimity Bank, riunitasi oggi, ha approvato l’aumento di capitale sociale a servizio degli accordi con il gruppo Sella relativi alla creazione di una joint venture in Hype. Quest'ultima, che già conta 1,3 milioni di clienti, punta a oltre 3 milioni di clienti al 2025. L’integrazione delle due piattaforme genererà valore per gli stakeholder con un obiettivo di utile netto di Hype pari a 3,5 milioni di euro nel 2023 e 17 milioni nel 2025 e un impatto positivo sul risultato netto di illimity già nel 2021, in crescita a circa 10 milioni nel 2023 e circa 20 milioni nel 2025. “Con l’operazione approvata dall’assemblea degli azionisti, oggi siamo pronti a perfezionare l’accordo con il Gruppo Sella - ha sottolineato Corrado Passera, CEO di illimity - Fin dall’inizio del 2021 avvieremo insieme l’ulteriore sviluppo di Hype per rafforzarne la leadership nell’open banking".