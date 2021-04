Illimity: al via il primo fondo “illimity Credit & Corporate Turnaround”

simone borghi 1 aprile 2021 - 15:31

MILANO (Finanza.com)

illimity SGR, società di gestione del risparmio del gruppo illimity, ha completato il primo closing di “illimity Credit & Corporate Turnaround” (iCCT), Fondo ad apporto dedicato a investimenti in crediti classificati Unlikely To Pay (UTP) verso PMI con prospettive di risanamento e rilancio.Il portafoglio iniziale include crediti per un ammontare lordo complessivo di oltre 200 milioni di euro verso 33 società operanti in settori fortemente diversificati. Tali crediti sono stati ceduti da 7 istituti e gruppi bancari (Banca Popolare di Sondrio, Banca Sella, Banco Desio, Bnl Gruppo Bnp Paribas, BPER Gruppo, Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Gruppo La Cassa di Ravenna) che sono divenuti pertanto quotisti del Fondo.La dotazione iniziale di cassa, sottoscritta da investitori professionali, inclusa illimity Bank, ammonta a 25 milioni di euro che saranno utilizzati nella gestione dei crediti acquisiti e a supporto del turnaround delle aziende in cui è investito il patrimonio del Fondo.