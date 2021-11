Illimity, Passera: il bello deve ancora venire con sviluppo Hype e lancio B-Ilty

Redazione Finanza 12 novembre 2021 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

"Illimity continua a crescere in ogni settore di attività ma il bello deve ancora venire: dal 2022 lo sviluppo di Hype e il lancio di B-Ilty, i cui investimenti sono già stati per la maggior parte spesati nell'anno in corso, daranno un sensibile contributo alla crescita". Così il numero uno di Illimity Corrado Passera, in un'intervista rilasciata al Sole 24 Ore, dopo la pubblicazione di un bilancio che ha messo in evidenza un balzo dell'utile netto, nei primi nove mesi del 2021, pari a +90% a 46,2 milioni di euro. "Essere diventati il secondo unicorno italiano ci riempie di soddisfazione – ha continuato Passera – soprattutto perché è la dimostrazione che anche in Italia, e in un settore in trasformazione come quello bancario, si può partire da zero ed avere successo coniugando l'innovazione tecnologica con i migliori talenti del mestiere tradizionale".