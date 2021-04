Illa prosegue diversificazione del business, nuova commessa da 0,8 milioni

Valeria Panigada 16 aprile 2021 - 09:00

Illa, azienda quotata sul listino Aim Italia, continua nel suo processo di crescita sul mercato italiano, diversificando e implementando il proprio business con un nuovo ordine, confermato oggi, del valore di circa 800mila euro ricevuto da un importante cliente leader nel settore houseware. La consegna è prevista per il terzo trimestre di questo esercizio. “Questo nuovo ordine – dichiara Pierpaolo Marziali, amministratore delegato di Illa – ci consente, da un lato, di implementare ulteriormente l’opera di diversificazione del business avviata nei mesi scorsi e, dall’altra, di sfruttare il brand Giannini, marchio storico del kitchenware italiano, su cui stiamo puntando in modo significativo per guadagnare ulteriori quote di mercato. Nondimeno l’operazione rappresenta un ulteriore tassello nel raggiungimento degli obiettivi di fatturato che ci stiamo ponendo, sia nel breve sia nel lungo termine”.