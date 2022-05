Illa: Cda conferma Pierpaolo Marziali come Amministratore Delegato e Giuseppe Moneta Presidente del CdA

Giulio Visigalli 4 maggio 2022 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

ILLA, azienda leader nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha confermato Pierpaolo Marziali come Amministratore Delegato e Giuseppe Moneta Presidente del Consiglio di Amministrazione.Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, deliberato la costituzione di un Comitato Strategico composto dai Consiglieri Stefano Crespi e Luigi Maniglio, al fine di poter fornire all’Amministratore Delegato l’opportuno supporto in merito alle principali scelte strategiche, che non siano di competenza del Consiglio quale organo collegiale, nonché fornire supporto in materia di finanza e controllo di gestione.