Iliad vara nuova tariffa più cara da 100 GB, buona notizia per TIM e le altre (analisti)

Titta Ferraro 18 settembre 2020 - 14:53

MILANO (Finanza.com)

In attesa dello sbarco il prossimo anno anche nella telefonia fissa, Iliad vara una nuova tariffa per gli utenti maggiormente voraci di Giba per navigare. L'offerta 'Flash 100' prevede una tariffa mensile a 9,99 euro con 100 GB di traffico dati, chiamate e sms illimitati. Iliad Flash 100 sarà attivabile fino al 15 ottobre salvo proroghe. Questa nuova tariffa si confronta con la tariffa di punta a 7,99 € al mese per 50 GB. "Iliad sta testando il mercato con un aumento delle tariffe, il primo dopo molti mesi - rimarcano gli analisti di Mediobanca Research - Questo rappresenta un'ottima notizia per il settore (a partire da TIM), in quanto potrebbe significare che la parte più aggressiva della concorrenza stia svanendo".A Piazza Affari il titolo Telecom Italia segna -0,9% oggi in area 0,3587 euro dopo il tonfo di ieri legato ai timori che l'antitrust UE si opponga al progetto rete unica.